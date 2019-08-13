İlgi Gövsa'dan Çağla Şıkel'e cevap

Türkbükü'nde bulunan Mila Beach'in işletmecisi İlgi Gövsa, "Ayranı içtğiniz mekana dikkat çekmek gerekir. Gerekirse mekanın adını açıklamak lazım, her yerde aynı fiyat yok. Bizde ayran 16 TL, sizinle menümüzü paylaşalım. İstanbul'daki ortalama bir mekanla aynı fiyat politikasını uyguluyoruz. Çağla tabii ki haklı, bir ayrana 40 TL, bir lahmacuna 80 TL alan işletmeler var. Bu işletmelerin sayısı bir elin parmağını geçmez, ben isim vermeyeceğim. Bu kadar fiyat alan işletmelerin adı her zaman yazılıyor, ama geriye kalan yüzde 99 mekanlarda ayran hep belli ortalamada seyrediyor" dedi.

Böylesi açıklamaların tatilcilerin kafasını karıştırdığını dile getiren İlgi Gövsa, "Biz de Türkbükü'nün ortasında bir mekanız, Bodrum'un pahalı bir yerinde ayranı 40 liraya içtiğiniz gibi her yerinde bu fiyata içeceğiniz anlamına gelmiyor" dedi.