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10.10.2019 - 07:50 |

İlham vermeye geliyor!

Latin etkili caz çalışmalarıyla dikkat çeken ABD’li gitarist Al Di Meola, Türkiye’deki hayranlarıyla akustik bir sahnede buluşmaya hazırlanıyor.

İlham vermeye geliyor!

Latin etkili caz çalışmalarıyla dikkat çeken ABD’li gitarist Al Di Meola, Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla akustik bir sahnede buluşmaya hazırlanıyor. Uniq Hall’de 21 Kasım’da düzenlenecek konserde usta sanatçıya, piyanoda Kemuel Roig, akordiyonda Fausto Beccalossi ve perküsyonda Sergio Martínez eşlik edecek.

Piu Entertainment ve Atlantis Yapım tarafından organize edilen etkinliğin biletleri, Biletix’te...

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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