MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeİlhan İrem'e mesaj yağmuru
21.09.2019 - 08:57 |

İlhan İrem'e mesaj yağmuru

İlhan İrem, "Buralardan gideceğim" açıklaması yapınca, usta sanatçıyı hayranları mesaj yağmuruna tuttu.

İlhan İrem'e mesaj yağmuru

İlhan İrem "Buralardan gideceğim. Kainatlardan gelenler aşık ruhlarımızın ışığıdır" notuyla Instagram hesabından İstanbul Boğazı'nda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Hayranları, 64 yaşındaki sanatçıyı "Gitme, sizi çok özledik", "Gittiğiniz gün hayat durdu sanırız", "Ne demek gitmek. Bizler varken, burdayken zaten çook özlemişken kesinlikle kabul edilemez ey gençliğimiz" şeklinde mesajlar gönderdi.

İlhan İreme mesaj yağmuru

21 Eylül 2019 Magazin Bülteni21 Eylül 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özge Özder'den 'Mucize Doktor' açıklaması

Özge Özder'den 'Mucize Doktor' açıklaması

Şebnem Bozoklu provadan yoruldu

Şebnem Bozoklu provadan yoruldu

Burcu Esmersoy'dan cevap yok

Burcu Esmersoy'dan cevap yok

'Yeğenim uyuyor, ışıkları kapatın'

'Yeğenim uyuyor, ışıkları kapatın'

Sıradaki Haber