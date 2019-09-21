İlhan İrem'e mesaj yağmuru

İlhan İrem "Buralardan gideceğim. Kainatlardan gelenler aşık ruhlarımızın ışığıdır" notuyla Instagram hesabından İstanbul Boğazı'nda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Hayranları, 64 yaşındaki sanatçıyı "Gitme, sizi çok özledik", "Gittiğiniz gün hayat durdu sanırız", "Ne demek gitmek. Bizler varken, burdayken zaten çook özlemişken kesinlikle kabul edilemez ey gençliğimiz" şeklinde mesajlar gönderdi.