İlhan Şeşen: Gençlerin dili uzaylılar gibi

İlhan Şeşen, piyanist Anjelika Akbar’ın TRT 2’deki programına konuk oldu. En son 2016’daki ‘Aşk Yalanı Sever’de rol olan 71 yaşındaki şarkıcı, “Ne zaman setlere döneceksiniz?” sorusunu, “Aslında bir sinema filminde oynuyorum. Ama dizilere dönmem için aklıma yatması ve hak ettiğim parayı vermeleri lazım” şeklinde yanıtladı.

İlhan Şeşen’in açıklamaları şöyle:

- Oyunculuktan utanmayacaksın.

- Bu işi Levent Kırca ve Ferhan Şensoy’dan öğrendim.

- Beste yaparken biri beni görse, deli zanneder. Tuhaf tuhaf hareketler yaparım çünkü.

- Gençler, uzaylılar gibi konuşuyor, dillerinden bir şey anlamıyorum.