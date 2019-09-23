'İlişkiler etrafa rezil olmadan bitirilmeli'

Nergis Kumbasar, 'Etekler ve Pantolonlar'da kişinin özünü koruyarak karşısındaki için değişmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Günümüzde nafaka çok tartışılıyor ama kişinin pozisyonuna göre değişir bence. Tabii mağdur çok kadın var. Erkekler kafayı çalıştırmalı, erkek parası yemeyen kadınların değerini bilmeleri gerekiyor. İlişkileri etrafa rezil olmadan bitirmek de önemli" dedi. (Sabah)