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23.09.2019 - 10:33 |

'İlişkiler etrafa rezil olmadan bitirilmeli'

Sinan Özedincik ve Funda Karayel’in sunduğu, aPara’da yayınlanan ‘Günaydın Hafta Sonu’ programına; Akyaka’da kiteboard okulu olan Bilge Öztürk, şarkıcılar Fulin ve Cansu Koç, ‘Etekler ve Pantolonlar’ oyununda rol alan Kimya Gökçe Aytaç, Nergis Kumbasar ve Nurseli İdiz konuk oldu.

'İlişkiler etrafa rezil olmadan bitirilmeli'

Nergis Kumbasar, 'Etekler ve Pantolonlar'da kişinin özünü koruyarak karşısındaki için değişmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Günümüzde nafaka çok tartışılıyor ama kişinin pozisyonuna göre değişir bence. Tabii mağdur çok kadın var. Erkekler kafayı çalıştırmalı, erkek parası yemeyen kadınların değerini bilmeleri gerekiyor. İlişkileri etrafa rezil olmadan bitirmek de önemli" dedi. (Sabah)

23 Eylül 2019 Magazin Bülteni23 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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