İlk barbekü festivali Kemer Country Club’da

Demirören Şirketler Grubu’na ait, uluslararası standartlara sahip bir kulüp özelliğindeki Kemer Country Club’da gerçekleşen tüm etkinliklerde katılımcılar, yemyeşil doğayla keyifli bir ortamda, tüm olanakların en iyi standartlarda sunulduğu, en ideal etkinlik mekanlarında buluşmaya devam ediyor. Bu yıl Türkiye’de bir ilk olarak, Hybrid tarafından 19 Ekim’de düzenlenecek barbekü festivali Wild BBQ, Kemer Country Orman Evi’nde yapılacak.

Izgaranın vazgeçilmezleri etlerin yanı sıra közlenmiş sebzeler ile mangal ateşinde kızaran tatlılar, sınırsız olarak, doğa ve lezzet meraklılarına ikram edilecek. Workshop’ların da olacağı organizasyonda; Alaf, Develi, Elbet Steakhouse, Tahtasaray, Komşu Kasap Burger, Pabu ve Kis Rotisserie gibi sevilen noktalar, festival için tasarladıkları lezzetlerini misafirlere sunacak. Av etleri atölye odası ve Bağımız Var alanı da meraklılarına özel bir deneyim yaşatacak. Etkinliğin biletleri, Biletix’te satışa sunuldu.