İlk bölüm izlemesi

Gaziantep Hışvahan’da bir araya gelen ekip, yeni bölüm heyecanını yaşadı. Çekimleri Belgrad, İstanbul ve Gaziantep’te gerçekleşen yapımın başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Şerif Sezer, Mehmet Çevik ve Mustafa Mert Koç var. Proje, Melek’in (Nehir Erdoğan), Halil’le (Kutsi) evlendirilmek istenince, sevdiği adamla Almanya’ya kaçmasını ve ardından yaşadığı yıkımlarla üç çocuğuyla baba ocağına dönmesini konu alıyor.