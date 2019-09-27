27.09.2019 - 07:50 |
İlk bölüm izlemesi
TRT1’de ekrana gelen ‘Benim Adım Melek’ dizisinin ilk bölümünü, oyuncuları hep birlikte izledi.
Gaziantep Hışvahan’da bir araya gelen ekip, yeni bölüm heyecanını yaşadı. Çekimleri Belgrad, İstanbul ve Gaziantep’te gerçekleşen yapımın başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Şerif Sezer, Mehmet Çevik ve Mustafa Mert Koç var. Proje, Melek’in (Nehir Erdoğan), Halil’le (Kutsi) evlendirilmek istenince, sevdiği adamla Almanya’ya kaçmasını ve ardından yaşadığı yıkımlarla üç çocuğuyla baba ocağına dönmesini konu alıyor.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.