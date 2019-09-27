MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeİlk bölüm izlemesi
27.09.2019 - 07:50 |

İlk bölüm izlemesi

TRT1’de ekrana gelen ‘Benim Adım Melek’ dizisinin ilk bölümünü, oyuncuları hep birlikte izledi.

İlk bölüm izlemesi

Gaziantep Hışvahan’da bir araya gelen ekip, yeni bölüm heyecanını yaşadı. Çekimleri Belgrad, İstanbul ve Gaziantep’te gerçekleşen yapımın başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Şerif Sezer, Mehmet Çevik ve Mustafa Mert Koç var. Proje, Melek’in (Nehir Erdoğan), Halil’le (Kutsi) evlendirilmek istenince, sevdiği adamla Almanya’ya kaçmasını ve ardından yaşadığı yıkımlarla üç çocuğuyla baba ocağına dönmesini konu alıyor.

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Türkiye deyince akla Nusret geliyor artık'

'Türkiye deyince akla Nusret geliyor artık'

‘Sesim kör cahilmiş!'

‘Sesim kör cahilmiş!'

Ergen’den yeni okul

Ergen’den yeni okul

Pembe top Soral’da

Pembe top Soral’da

Sıradaki Haber