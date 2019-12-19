İlk gösterim

Başar Sabuncu’nun, ikonik müzisyen Edith Piaf’ın hayatını anlattığı ‘Kaldırım Serçesi Müzikali’, Yiğit Sertdemir’in rejisiyle Kenter Tiyatro’sunda prömiyer yaptı. Tülay Günal’ın Edith Piaf olarak sahne aldığı oyunu izlemeye gelenler arasında, Mehmet Aslantuğ, Songül Öden, Nihal Yalçın gibi ünlü isimler vardı. Edith Piaf, yıllar önce Gülriz Sururi’nin müthiş yorumuyla hafızalara kazınmıştı.