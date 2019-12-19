İlk gösterim

19.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
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Başar Sabuncu’nun, ikonik müzisyen Edith Piaf’ın hayatını anlattığı ‘Kaldırım Serçesi Müzikali’, Yiğit Sertdemir’in rejisiyle Kenter Tiyatro’sunda prömiyer yaptı.
Başar Sabuncu’nun, ikonik müzisyen Edith Piaf’ın hayatını anlattığı ‘Kaldırım Serçesi Müzikali’, Yiğit Sertdemir’in rejisiyle Kenter Tiyatro’sunda prömiyer yaptı. Tülay Günal’ın Edith Piaf olarak sahne aldığı oyunu izlemeye gelenler arasında, Mehmet Aslantuğ, Songül Öden, Nihal Yalçın gibi ünlü isimler vardı. Edith Piaf, yıllar önce Gülriz Sururi’nin müthiş yorumuyla hafızalara kazınmıştı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.