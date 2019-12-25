İlk sessiz müzayede

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve Four Seasons Hotel Bosphorus, vakfın 25’inci yılı kapsamında, Türkiye’de bir ilke imza atarak, sessiz müzayede düzenledi. Gizem Pamukçu Tatlıcı ve Hülya Şekercioğlu Çebi danışmanlığında düzenlenen ‘Çocuk ve İfade’ müzayedesine, 15 sanatçı temaya uygun olarak hazırladıkları eserleriyle destek verdi. Etkinliğe, Atıl Kutoğlu, Esra Üstünkaya, Neval Güler, Sezgin Saniye Elmas, Canan İmer, Hülya Kalyoncu, Begüm Gazioğlu, Tuba Peksayar ve Emek Külür katıldı. Müzayededen elde edilen gelir, TOÇEV’e bağışlandı.