18.12.2019 - 07:50 |
İlk tanıtımı yayınlandı
Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta’nın başrolünü paylaştığı ‘Babil’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta’nın başrolünü paylaştığı ‘Babil’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Ay Yapım imzalı projenin tanıtım çekimi İstiklal Caddesi olmak üzere farklı mekanlarda iki gün sürdü.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.