İlk tanıtımı yayınlandı

Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta’nın başrolünü paylaştığı ‘Babil’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Ay Yapım imzalı projenin tanıtım çekimi İstiklal Caddesi olmak üzere farklı mekanlarda iki gün sürdü.