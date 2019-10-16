‘İlk tutan şarkım rap tadındaydı’

Hakan Kanburoğlu’nun sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Ben aslında Rap’çi değilim ama ilk tutan parçam ‘Şappur Şuppur’ baştan sonuna kadar rap tadındaydı” dedi.

İsmail YK, özel hayat sorularını ise, “Aşk insanı ya çok mutlu ya da derbeder eder. Kıskanç bir erkek değilim. Feminist kadınlara hayranım ama sinirlenince de maço olmamak elde değil. Şaka bir yana, maço değilim’’ şeklinde yanıtladı.