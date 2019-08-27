İlker İnanoğlu'nun spor şıklığı

Tek başına AVM’ye gelen İlker İnanoğlu, hızla girdiği birkaç mağazada alışverişini yaptı. Başarılı oyuncu, daha sonra teknoloji ürünleri satan bir kaç mağazaya uğrayıp yeni çıkan ürünler hakkında çalışanlardan bilgi aldı.

İlker İnanoğlu, spor kıyafeti ve her zamanki şıklığı ile dikkat çekti.