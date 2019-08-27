27.08.2019 - 15:15
İlker İnanoğlu'nun spor şıklığı
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu İlker İnanoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.
Tek başına AVM’ye gelen İlker İnanoğlu, hızla girdiği birkaç mağazada alışverişini yaptı. Başarılı oyuncu, daha sonra teknoloji ürünleri satan bir kaç mağazaya uğrayıp yeni çıkan ürünler hakkında çalışanlardan bilgi aldı.
İlker İnanoğlu, spor kıyafeti ve her zamanki şıklığı ile dikkat çekti.
Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.