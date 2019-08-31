31.08.2019 - 12:51
İlker Kaleli, ‘The Serpent’ için Tayland'da
İlker Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı ‘The Serpent’ dizisinin çekimleri için Tayland'a gitti. Cuma gecesi Tayland'ın başkenti Bangkok’a uçan yakışıklı oyuncu, bugün ekibe katılıyor.
İlker Kaleli'nin dört hafta sürecek çekimleri Bangkok’un ardından adalarda devam edecek.
‘The Serpent’ dizisi; Hindistanlı seri katil Charles Sobhraj'ın sıra dışı hikayesini anlatıyor. BBC ve Netflix'te yayınlanacak yapımın yönetmenliğini, ünlü 'House of Cards' dizisini yöneten Tom Shankland yapıyor.
İlker Kaleli, BBC ile şubattan bu yana görüşmelerini sürdürdüğü 'The Serpent'in çekim takviminin çakışması nedeniyle 'Yabancı' adlı yerli dizi projesinde rol alamayacak.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.