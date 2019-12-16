İmaj değiştirdi

16.12.2019 - 07:50 |
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Sıla, Kerki Solfej organizasyonuyla 2019 yılının son konserini Ankara Congresium’da verdi.
Sıla, Kerki Solfej organizasyonuyla 2019 yılının son konserini Ankara Congresium’da verdi. Saçını koyu renge boyayıp, kahkül yaparak hayranlarının karşısına çıkan şarkıcı, giydiği elbiseleriyle de dikkat çekti.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.