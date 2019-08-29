MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeİngiliz şarkıcı Anne Marie Antalya’da
29.08.2019 - 16:45

İngiliz şarkıcı Anne Marie Antalya’da

Antalya'da konser verdikten sonra tatil yapan İngiliz şarkıcı Anne Marie, Aspendos Antik Kenti’ni ziyaret etti.

İngiliz şarkıcı Anne Marie Antalya’da

Antalya’da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştuktan sonra kentte tatil yapan İngiliz şarkıcı Anne Marie, gezdiği Aspendos Antik Kenti’ni beğendi.

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, Belek Turiz Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen "Regnum Live in Concert" serisi kapsamında sahne alan Anne Marie, sonrasında kentte tatil yapmaya başladı.

Marie, tatilinde dünya kültür mirasları arasında yer alan Aspendos Antik Kenti’ni ziyaret etti. Özel helikopterle, bugüne kadar ayakta kalmış ve ihtişamıyla asırlara meydan okuyan Aspendos’a giden Marie, gördüğü manzaradan çok etkilendi.

Şarkıcıya gezisinde aynı zamanda Antalyaspor Kulübü Başkanı da olan Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk eşlik etti. Marie’ye, Aspendos’un tarihi ve önemi anlatıldı.

Antik kentin adını daha önce de duyduğunu ve çok merak ettiğini belirten Marie, Aspendos’un yüzyıllara meydan okuyan tiyatrosuna ve su kemerlerine hayran kaldığını söyledi.

Gezi sonrası helikopterle Antalya turu yapan Marie, "Antalya çok güzel bir şehir. Aspendos’u gördükten sonra anladım ki tarihi zenginlikleri de denizi ve kumsalları kadar muhteşem." dedi. AA

İngiliz şarkıcı Anne Marie Antalya’da






Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteğiJandarma Genel Komutanlığınca, Hakkari'de Kıran Operasyonu kapsamında kullanılan helikopterlerin üs bölgesine intikali ve terör hedeflerine yönelik taarruz anlarına ilişkin görüntü paylaşıldı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Seren Serengil-Yaşar İpek aşkı olaylı bitti! 'O çocuk yaşamayacak' dedi mi?

Son dakika | Seren Serengil-Yaşar İpek aşkı olaylı bitti! 'O çocuk yaşamayacak' dedi mi?

Demet Akalın, Neslihan Doğrusöz'e destek oldu

Demet Akalın, Neslihan Doğrusöz'e destek oldu

Ömür Gedik'ten yeni şort açıklaması: Kusura bakmayın!

Ömür Gedik'ten yeni şort açıklaması: Kusura bakmayın!

Ricardo Quaresma'nin moral alışverişi

Ricardo Quaresma'nin moral alışverişi

Sıradaki Haber