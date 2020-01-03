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03.01.2020 - 16:52 |

'İnşallah 2020 huzur dolu bir yıl olur'

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Hande Acar, önceki gün oğlu ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

'İnşallah 2020 huzur dolu bir yıl olur'

Oğlu Aslan ile birlikte alışverişe çıkan Hande Acar, her zaman olduğu gibi şıklığı göz kamaştırdı. Bugünü oğluna ayırdığını söyleyen sosyetik güzel, "Anne oğul yılın ilk gününde alışverişe çıkalım istedik. Sizin ve herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. İnşallah 2020 güzel, huzur dolu bir yıl olur" dedi.

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