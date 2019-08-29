‘İnşallah yeniden gelin olurum’

Sunuculuğunu Hakan Eren’in üstlendiği gecede, festivale katılan 10 bin kişinin alkışları eşliğinde sahneye çıkan ‘Taş Bebek’, gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Yazar, iddialı açıklamalarıyla da dikkat çekti. Daha önce kalbinde birinin olduğunu açıklayan sanatçı, “İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum” sözleriyle

alkış aldı.