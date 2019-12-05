'İnternette böyle bir sektör var isteyen gidebilir'

Son dönemde verdiği kilolarla konuşulan Ümit Erdim, katıldığı etkinlikte soruları yanıtladı. Kilo muhabbetlerinden çok sıkıldığını söyleyen oyuncu, sağlığının yerinde olduğunu da belirtti.

Son zamanlarda projelerde fazla yer bulmayan Erdim, "Dizi sektöründe bir lobicilik var mı sizce?" sorusuna, "Bence kesinlikle var ama yok derseler bir şey diyemem. Geçtiğimiz günlerde bununla alakalı bir açıklamam oldu anlatmak istediğim tam olarak buydu, Benim içinde olmak istediğim hiçbir diziden bana teklif gelmedi. Bazen maddi sebeplerden, bazen fiziki sebeplerden olmadı, ama günün sonunda televizyonlar ile aram açıldı son dönemlerde" dedi.

'LİBİDO' AÇIKLAMASINA SERT SÖZLER

Can Yaman'ın, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" sözlerine yorumu sorulan Ümit Erdim, sert çıktı.

Erdim libido açıklaması için, "Bence yanlış yerlerde aranıyor oyunculuk ve popülasyon. Konuların bazen belden yukarı çıkması gerekiyor. Bizim hayata bakışımız belden aşağı olursa, her alanda sorun yaşayabiliriz. Partnerine, oyuncu arkadaşına başka bir gözle bakmak; işin profesyonelliğine aykırı bence, böyle değerlendirmemek lazım. Bu libido konusuyla ilgili televizyonda olmasa bile, internette bir sektör var isteyen oraya gidebilir” dedi.