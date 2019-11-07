İpek Tanrıyar anne oluyor

Geçtiğimiz nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan İpek Tanrıyar, canlı yayında şu açıklamayı yaptı:

"Altı haftalık hamileyim. Biraz plan program yapıp ilerlemeyi düşünüyorduk. Her şey tesadüfi gelişti. Geçtiğimiz hafta tiyatro oyununa girmeden önce arkadaşlarımla konuşurken onlara 'Geciktim' dedim, onlar da 'Hemen test yap' dediler. Test yaptım ve hamile olduğumu öğrendim."