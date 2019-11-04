İrem Derici: Annem çok korktu! Evimi değiştirdim

Geçtigimiz aylarda bir kişinin kendisini rahatsız etmesi nedeniyle şikayette bulunan İrem Derici, olayı soran muhabirlere, "Bu olay yüzünden evimi değiştirdim. Hiç de istemediğim bir şeydi ama ailem endişe duydu, annem çok korktu. O yüzden güvenlikli bir siteye taşındım" cevabını verdi.

"AFAKANLAR BASIYOR"

Derici, "2019 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusu üzerine, "Ne çok kötü, ne de çok iyi diyebilirim. Allah sağlık sıhhat versin, gerisi boş. Benim bir de bir sıkıntım var, yılın son üç ayı bana bir afakan basıyor. Hemen o yılın bitmesini istiyorum. O son üç ay benim için biraz zor geçer" dedi.



"ORTAYA KARIŞIĞIM"

Muhabirlerin "Bazı şarkıcılar vardır sürekli aşk üzerine şarkılar yazar. Size ne zaman aşk kadını diyebileceğiz?" demesi üzerine Derici, "8 yıldır sektördeyim. Beni biliyorsunuz; 6 ay bekarım, bir ara evliyim, bir ara çok aşığım, bir bakıyorsun hiç bir şey yok. Yani anlayacağınız ben ortaya karışığım" sözleriyle herkesi güldürdü.