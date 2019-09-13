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HaberlerCaddeİrem Derici: Bana hiçbir şey olmaz!
13.09.2019 - 08:40 | | EMRAH AKÇAAY

İrem Derici: Bana hiçbir şey olmaz!

Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülendi.

İrem Derici: Bana hiçbir şey olmaz!

İrem Derici, muhabirlerin "Yalnız yürüyüş yapmak sıkıcı değil mi?” sorusuna, "Bana çok iyi geliyor. Kulaklığımı takıyorum ve müzik dinliyorum, bu bana yeter" cevabını verdi.

Oldukça yorgun olduğunu söyleyen şarkıcı, "Konser sezonu ve yaşadığım olaylar beni çok yordu. Ama bana hiçbir şey olmaz" diyerek yürüyüşe devam etti.

Sosyal medyada takipçilerinin "Zayıflama" yönünde yaptığı paylaşımlarının hatırlatılması üzerine Derici, "Ben zayıflamak için değil, sağlık için, üçüncü şarkıda sesim kesilmesin diye spor yapıyorum" ifadelerini kullandı.

İrem Derici: Bana hiçbir şey olmaz

13 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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