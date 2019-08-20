İrem Derici isyan etti: Aptal olmayın!

Sosyal medyada ünlü isimlerin fotoğraflarını kullanarak ürün satmaya çalışan çok sayıda hesap bulunuyor. Bu hesaplar konusunda ünlüler son derece şikayetçi. Konuyla ilgili şikayetini belirten son isim şarkıcı İrem Derici oldu.

“APTAL OLMAYIN”

Burun ameliyatı olmadan inceltme vaat eden bir ürünün tanıtımında fotoğrafının kullanıldığını belirten Derici, bu kalpazanlık konusunda uyardı.