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20.08.2019 - 13:57

İrem Derici isyan etti: Aptal olmayın!

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fotoğrafını kullanarak ürün satmaya çalışan kalpazanlar konusunda uyarıda bulundu.

İrem Derici isyan etti: Aptal olmayın!

Sosyal medyada ünlü isimlerin fotoğraflarını kullanarak ürün satmaya çalışan çok sayıda hesap bulunuyor. Bu hesaplar konusunda ünlüler son derece şikayetçi. Konuyla ilgili şikayetini belirten son isim şarkıcı İrem Derici oldu.

“APTAL OLMAYIN”
Burun ameliyatı olmadan inceltme vaat eden bir ürünün tanıtımında fotoğrafının kullanıldığını belirten Derici, bu kalpazanlık konusunda uyardı.

İrem Derici isyan etti: Aptal olmayın

20 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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