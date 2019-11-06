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06.11.2019 - 14:59 |

İrem Derici: Osuruk kokuna bile aşığım

Şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından köpeği RudeBoy hakkındaki duygularını paylaştı.

İrem Derici: Osuruk kokuna bile aşığım

Köpeği uyurken çektiği bir kareyi Instagram'da paylaşan İrem Derici, altına şu mesajı yazdı:
“Sanırım seni her şeyden daha çok seviyorum benim siyah beyaz Milka ineğim! RudeBoy… 20 dakika bile evden uzak olsam döndüğümde beni deliler gibi mutlu karşılamana aşığım. Konser dönüşlerimde bana 10-15 dakika trip atmana, 'AMA OĞLUM SANA YAŞ MAMA PARASI KAZANDIM' diye seni kucağıma aldığımda suratımı gözümü salya yapmana aşığım. Yanaklarımı yastık olarak kullanmana, uykunda titremeye başladığında göbüşüne elimi koyup 'Geçti aşkım, kabus gördün' dedikten sonra iç çekmene aşığım. Göt kadar boyuna bakmadan kapıda en ufak bir' tıkırtı olduğunda 'VÖVÖVÖVÖ' diye efelenip kapıya koşmana aşığım. Geçecek dediler ama hala geçmedi ya. Üç estetiğimin acısını solda sıfır bırakan o keskin osuruk kokuna bile aşığım. Benim kayıtsız şartsız sevdiceğim!”

İrem Derici: Osuruk kokuna bile aşığım


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