İrem Derici rövanşı aldı: İvana'ya puanım -3

Müzik sitesi 'Pop Bizde', Ivana Sert’in Gürses şarkısı 'Hangimiz Sevmedik' söylemesini sitede paylaştı.

Bunun üzerine İrem Derici, daha önce moda köşesinde kendisine giyim tarzı için 3 puan veren İvana Sert'le ilgili sitenin “Ivana Sert’in bu performansına kaç puan veriyorsun” sorusuna "-3" yanıtını verdi.

Bu yorumu görenler, sosyal medya üzerinden “İrem’in rövanşı” değerlendirmesini yaptılar.