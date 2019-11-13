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13.11.2019 - 09:37 |

İrem Derici rövanşı aldı: İvana'ya puanım -3

Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' ve Ezhel'in 'Felaket' şarkısını söyledikten sonra şimdi de Müslüm Gürses şarkısı söyleyen Ivana Sert’e bir eleştiri de İrem Derici’den geldi.

İrem Derici rövanşı aldı: İvana'ya puanım -3

Müzik sitesi 'Pop Bizde', Ivana Sert’in Gürses şarkısı 'Hangimiz Sevmedik' söylemesini sitede paylaştı.

Bunun üzerine İrem Derici, daha önce moda köşesinde kendisine giyim tarzı için 3 puan veren İvana Sert'le ilgili sitenin “Ivana Sert’in bu performansına kaç puan veriyorsun” sorusuna "-3" yanıtını verdi.

Bu yorumu görenler, sosyal medya üzerinden “İrem’in rövanşı” değerlendirmesini yaptılar.

 

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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