13.11.2019 - 09:37 |
İrem Derici rövanşı aldı: İvana'ya puanım -3
Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' ve Ezhel'in 'Felaket' şarkısını söyledikten sonra şimdi de Müslüm Gürses şarkısı söyleyen Ivana Sert’e bir eleştiri de İrem Derici’den geldi.
Müzik sitesi 'Pop Bizde', Ivana Sert’in Gürses şarkısı 'Hangimiz Sevmedik' söylemesini sitede paylaştı.
Bunun üzerine İrem Derici, daha önce moda köşesinde kendisine giyim tarzı için 3 puan veren İvana Sert'le ilgili sitenin “Ivana Sert’in bu performansına kaç puan veriyorsun” sorusuna "-3" yanıtını verdi.
Bu yorumu görenler, sosyal medya üzerinden “İrem’in rövanşı” değerlendirmesini yaptılar.