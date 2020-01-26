26.01.2020 - 09:15 | | EMRAH AKÇAAY
İrem Derici: Sevgilinizle barışmayın, albüm çok satsın!
Sinan Akçıl, İrem Derici ve Mustafa Ceceli, yeni bir şarkıya düet yapmak için önceki akşam bir araya geldi. Mustafa Ceceli'nin Beykoz'daki stüdyosunda buluşan sanatçılar gazetecilerle sohbet etti.
Akçıl, "Sıfır kilometre bir şarkı için bir aradayız. 'Kıymetlim 2' adını verdik. Bu şarkıda benim ciğerim söküldü. İrem ağladı. Gerisini siz düşünün. Mustafa zaten uçurdu. Sevgilisinden ayrılmış olan varsa 13 Şubat'ta barışsın. Yoksa çöz üzülür" dediği sırada araya giren Derici, ''Niye barışsın abi. Barışmasın ki albüm daha fazla satsın" dediği sırada kahkahalar havada uçuştu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.