İrem Derici: Sevgilinizle barışmayın, albüm çok satsın!

Akçıl, "Sıfır kilometre bir şarkı için bir aradayız. 'Kıymetlim 2' adını verdik. Bu şarkıda benim ciğerim söküldü. İrem ağladı. Gerisini siz düşünün. Mustafa zaten uçurdu. Sevgilisinden ayrılmış olan varsa 13 Şubat'ta barışsın. Yoksa çöz üzülür" dediği sırada araya giren Derici, ''Niye barışsın abi. Barışmasın ki albüm daha fazla satsın" dediği sırada kahkahalar havada uçuştu.