22.12.2019 - 13:41 |
İrem Derici'den çarpıcı gelinlik yorumu
Şarkıcıİrem Derici, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın bir arkadaşının gelinlik provasına katılacağını söyleyen Derici, "Darısı sizin başınıza İrem Hanım" yorumuna şaşırtıcı bir cevap verdi.
Amerika'da yaşayan çok yakın bir arkadaşının Türkiye'ye geldiğini ve onunla buluşacağını söyleyen İrem Derici, “Arkadaşımın düğünü var. Gelinlik provasına illa sende gel deyince onu kıramadım ve bu özel günde yanında olmak istedim” dedi.
EVLİLİK UZAK
Muhabirlerin, "Darısı başınıza inşallah İrem hanım." sözüne; Derici, "Aman yok arkadaşlar. Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim" şeklinde karşılık verdi. Güzel şarkıcı verdiği bu cevapla da evliliğe ne kadar uzak olduğunu da böylelikle göstermiş oldu. Başarılı şarkıcı yeni yılı Adana’da sahnede karşılayacağını ve sonrasında da kısa bir yurt dışı tatili yapacağını da sözlerine ekledi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.