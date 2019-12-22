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22.12.2019 - 13:41 |

İrem Derici'den çarpıcı gelinlik yorumu

Şarkıcıİrem Derici, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın bir arkadaşının gelinlik provasına katılacağını söyleyen Derici, "Darısı sizin başınıza İrem Hanım" yorumuna şaşırtıcı bir cevap verdi.

İrem Derici'den çarpıcı gelinlik yorumu

Amerika'da yaşayan çok yakın bir arkadaşının Türkiye'ye geldiğini ve onunla buluşacağını söyleyen İrem Derici, “Arkadaşımın düğünü var. Gelinlik provasına illa sende gel deyince onu kıramadım ve bu özel günde yanında olmak istedim” dedi.

EVLİLİK UZAK

Muhabirlerin, "Darısı başınıza inşallah İrem hanım." sözüne; Derici, "Aman yok arkadaşlar. Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim" şeklinde karşılık verdi. Güzel şarkıcı verdiği bu cevapla da evliliğe ne kadar uzak olduğunu da böylelikle göstermiş oldu. Başarılı şarkıcı yeni yılı Adana’da sahnede karşılayacağını ve sonrasında da kısa bir yurt dışı tatili yapacağını da sözlerine ekledi.

İrem Dericiden çarpıcı gelinlik yorumu

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