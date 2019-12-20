İrem Derici’den flaş 'O Ses Türkiye' cevabı

İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına bir hayranının, “Seni O Ses Türkiye'de jüri olarak görmek istiyoruz, sık sık ekranlarda olmalısın” şeklindeki yorumuna kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı, “Koltuklar dolu ayol, Seda Abla'mın kucağına mı oturayım?” mesajı ile esprili bir karşılık verdi.

İrem Derici, 2011 yılında 'O Ses Türkiye’ye katılmıştı. Mustafa Sandal, Murat Boz ve Hadise'nin aksine Derici için tek dönen Hülya Avşar olmuştu.