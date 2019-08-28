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28.08.2019 - 14:59

İrem Derici'yi taciz eden hayranı hakkında iddianame

Şarkıcı İrem Derici'yi rahatsız ettiği iddia edilen hayranı hakkında "cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İrem Derici'yi taciz eden hayranı hakkında iddianame

Şarkıcı İrem Derici'ye mesaj göndererek ve evine giderek rahatsız ettiği iddia edilen hayranı hakkında "cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki İrem Derici'nin ses sanatçısı olduğu, şüpheli Erol Koçulu'nun(33) ise müştekinin hayranı olduğu belirtildi.

 Şüphelinin 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında müştekiye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde mesajlar göndererek tacizde bulunduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise Derici'nin ikametine gittiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin ikamet önünde Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müştekiye ismiyle seslendiği belirtildi.

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 Derici'nin şüpheliden şikayetçi olduğu, şüphelinin ise eylemini ikrar ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüphelinin ses sanatçısı olan müştekiye yönelik aynı suç işleme kararı icrası kapsamında değişik zamanlarda mesaj attığı, evine gitmek suretiyle müştekiye aşık olduğunu ve müştekiyi sevdiğini belirterek müteselsilen cinsel tacizde bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede, şüpheli Erol Koçulu'nun "cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. AA

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