İrem Derici'yi taciz eden hayranı 'Pişmanım' dedi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erol K. katılmazken, Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi sanığın celse arasında verdiği ifadeden bir bölümü okudu.

PİŞMANIM

Erol K. ifadesinde "İrem Derici ile tanışmak için İstanbul'a çiçekle geldim. Eve gittiğimde kapıyı yardımcısı açtı. İrem Hanım'ın evde olmadığını, sonra geleceğini söyledi. Sonra ben tekrar İrem hanımı görmek için kapıyı çaldım. Kimse kapıyı açmadı. Yaklaşık 2 gün boyunca önce iddianameye konu olan mesajları attım. İrem Derici'nin evinde çalıştığı yardımcısına, İrem Hanım'ı sevdiğimi söyledim. 26 Ağustos tarihinde evin kapısını çaldım ama kimse açmadı. Kötü bir amacım yoktur. Pişmanım" dedi.

Mahkeme sonrası açıklama yapan İrem Derici’nin avukatı ise; Şarkıcının konseri sebebiyle bu duruşmaya katılamadığını söylerken; sanığın suçlamaları kabul ettiğini; şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Şüpheli Erol K. hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.