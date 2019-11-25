İrem Helvacıoğlu böyle veda etti

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçen hafta final yapan Sen Anlat Karadeniz dizisi için sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Helvacıoğlu yaptığı paylaşımda "Sen Anlat Karadeniz ailem oldu" dedi.

Kadına şiddet sahneleriyle çok konuşulan ve üç sezon boyunca yayınlanan diziye başrol oyuncusu bu sözlerle veda etti:

"Sen anlat Karadeniz ailem oldu... Aile olduk, iyi kötü çok şey yaşadık yorulduk ama yorgunluk engel değildi. Nefes'in umuduna, Tahir’in inadına Yiğit’in gücüne; acayip güçlü takıma inandık. Bu uzun yolda çok şey öğrendim. Büyük bir sorumluluk vardı altından kalkmaya, anlatmaya çalıştığım. Tek başıma yapamazdım aileme çok teşekkür ederim. Her zaman umut ve inatla... Nefes, sana veda etmiyorum. O, umuduyla bütün sessizliklere ses olmaya çalışıyor biliyorum. Çok eksik var çok."