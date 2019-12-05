İş birliği devam ediyor

Radisson Hotel Group Türkiye Sorumlu İşletme Projeler ekibinin belirlediği çerçevede oluşturulan Hayata Sarıl Lokantası’na destek kampanyası, tüm hızıyla devam ediyor. Radisson Residences Vadistanbul Executive Chef’i Mustafa Özkan, cemiyet ve iş hayatından misafirlerin katılımıyla, yeni başlangıçlar için yemek pişirdi. Grup adına İlhan Akpınar, “Mayısta başladığımız bu sosyal sorumluluk projesinin, geniş kitlelere yayılmasından ve mutluluklardan ayrı bir keyif ve haz duymaktayız. Paylaşmanın en güzel şey olduğunu vurgulamaya çalıştık” dedi.