MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeİş dünyası buluştu
01.08.2019 - 07:50

İş dünyası buluştu

Bülent Yar’ın, iş dünyasıyla ilgili motivasyon sağlayan deneyimlerini ve başarının ipuçlarını aktardığı ‘Kader Gayrete Aşıktır’ adlı kitabının tanıtımı gerçekleşti.

İş dünyası buluştu

Kanyon D&R’da yapılan etkinlikte yazar, okuyucularının ilgisiyle karşılaştı. Yar, Hürriyet Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan kitabını imzalarken, okuyucularıyla da sohbet etti. Yazar, imza gününün ardından Suvla Kanyon’da iş, basın ve cemiyet dünyasıyla bir araya geldi. ‘Kader Gayrete Aşıktır’,
iş hayatında hedef kitleyi ve ortamını anlatabilmek amacıyla yeni dünya düzeninden; VUCA kavramından; X,Y ve Z kuşaklarından bahsediyor.

1 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aleyna Tilki: Gerçek bir çoban ile arkadaş olmak istiyorum

Aleyna Tilki: Gerçek bir çoban ile arkadaş olmak istiyorum

Nilay Dorsa, 3 gün ortadan kayboldu!

Nilay Dorsa, 3 gün ortadan kayboldu!

Simge yerinde durmadı

Simge yerinde durmadı

Köpeğini yanından ayırmıyor

Köpeğini yanından ayırmıyor

Sıradaki Haber