İş dünyası buluştu

Kanyon D&R’da yapılan etkinlikte yazar, okuyucularının ilgisiyle karşılaştı. Yar, Hürriyet Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan kitabını imzalarken, okuyucularıyla da sohbet etti. Yazar, imza gününün ardından Suvla Kanyon’da iş, basın ve cemiyet dünyasıyla bir araya geldi. ‘Kader Gayrete Aşıktır’,

iş hayatında hedef kitleyi ve ortamını anlatabilmek amacıyla yeni dünya düzeninden; VUCA kavramından; X,Y ve Z kuşaklarından bahsediyor.