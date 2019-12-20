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20.12.2019 - 15:18 |

Işıl Yücesoy'dan ayrılık açıklaması

Usta oyuncu Işıl Yücesoy, rol aldığı 'Ferhat ile Şirin' dizisinden ayrıldığını Instagram hesabından duyurdu.

Işıl Yücesoy'dan ayrılık açıklaması

Birkaç hafta önce Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Ferhat ile Şirin' dizisinde rol alan Işıl Yücesoy, projeden ayrıldı. Kararını sosyal medya hesabından duyuran usta oyuncu, kararının nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Hayriye'nin torunlarının hayatına yeteri kadar katkısı olamayacağını anladığım için 5. bölüm itibarıyla hayatlarından gönül rızam ile çekilme kararı almış bulunmaktayım. Bu konuda bana anlayış gösteren yapımcılarımıza teşekkür eder, 'Ferhat ile Şirin' projesine emek veren tüm ekibe sevgi ve başarı dileklerimi iletirim."

Işıl Yücesoydan ayrılık açıklaması

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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