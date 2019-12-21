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21.12.2019 - 10:06 |

Işıl Yücesoy'dan flaş 'Ferhat ile Şirin' kararı

Usta sanatçı Işıl Yücesoy, rol aldığı 'Ferhat ile Şirin' dizisinden ayrıldı.

Işıl Yücesoy'dan flaş 'Ferhat ile Şirin' kararı

Işıl Yücesoy, ayrılık kararını Instagram sayfasında duyurdu: Hayriye'nin torunlarının hayatına yeteri kadar katkısı olamayacağını anladığım için 5. bölüm itibarıyla hayatlarından gönül rızam ile çekilme kararı almış bulunmaktayım. Bu konuda bana anlayış gösteren yapımcılarımız O3 Medya ve Artistanbul Medya'ya teşekkür eder, Ferhat ile Şirin projesine emek veren tüm ekibe sevgi ve başarı dileklerimi iletirim.

Işıl Yücesoydan flaş Ferhat ile Şirin kararı

Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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