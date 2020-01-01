İsim arıyorlar

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, önceki gün alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. İkinci oğluna 6.5 aylık hamile oyuncu, “Henüz bir isim bulamadık. Hatta bugün bile konusu geçti. Ama şu anda düşündüğümüz bir ad yok” açıklamasını yaptı.