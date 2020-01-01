01.01.2020 - 07:50 |
İsim arıyorlar
Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, önceki gün alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, önceki gün alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. İkinci oğluna 6.5 aylık hamile oyuncu, “Henüz bir isim bulamadık. Hatta bugün bile konusu geçti. Ama şu anda düşündüğümüz bir ad yok” açıklamasını yaptı.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.