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01.01.2020 - 07:50 |

İsim arıyorlar

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, önceki gün alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

İsim arıyorlar

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, önceki gün alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. İkinci oğluna 6.5 aylık hamile oyuncu, “Henüz bir isim bulamadık. Hatta bugün bile konusu geçti. Ama şu anda düşündüğümüz bir ad yok” açıklamasını yaptı.

Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
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