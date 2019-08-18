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18.08.2019 - 15:30

Işın Karaca: Türk kadını etli butlu olur

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde konser veren Işın Karaca, dinleyicileriyle sohbet ederken, "40- 50 kilo verdim. Daha vermeyeceğim. Türk kadını dediğin, az biraz etli butlu olur" dedi.

Işın Karaca: Türk kadını etli butlu olur

1,5 saat sahnede kalan Işın Karaca, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde Karaca'nın oğlu Erda da yabancı şarkı söyledi. Şarkılarının arasında sık sık kendisini dinleyenlerle sohbet eden şarkıcı, bir hayranının mide küçültme ameliyatının ardından çok kilo verdiğini söylemesi üzerine, "Birkaç sene önce ameliyat oldum. Çok sıkı diyet yaptım ve 40- 50 kilo verdim. Daha fazla vermeyeceğim. Türk kadını dediğin az biraz etli butlu olur" dedi. (DHA)

Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyorHava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan "yaz menüsü" ile serinliyor.
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