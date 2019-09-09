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HaberlerCaddeIşın Karaca’dan eşi Tuğrul Odabaş’a: Seni çok seviyorum
09.09.2019 - 15:22

Işın Karaca’dan eşi Tuğrul Odabaş’a: Seni çok seviyorum

Şarkıcı Işın Karaca, 2016 yılında evlendiği Tuğrul Odabaş’ın doğum gününü Instagram hesabından duygusal bir mesajla kutladı.

Işın Karaca’dan eşi Tuğrul Odabaş’a: Seni çok seviyorum

Işın Karaca, “Canım, en iyi arkadaşım, sırdaşım, sevdiğim” diye başlayan mesajında eşine olan sevgisini dile getirdi.

Ünlü şarkıcının duygusal paylaşımı şöyle:
"Canım, en iyi arkadaşım, sırdaşım, sevdiğim, güldüğüm, ağladığım, dert ortağım, uzun yol arkadaşım, Kadın olmanın tüm güzelliğini yaşatırken aile olmanın şahaneliğini yaşatan babamız. İyi ki doğdun sevdiğim. Hayatın bize armağan ettiği her güne şükürler olsun. Birlikte nice güneşler batırmaya. Yeni yaşında hep olduğun gibi sağlıklı, huzurlu mutlu ve bizimle ol. Seni çok seviyorum."

Işın Karaca’dan eşi Tuğrul Odabaş’a: Seni çok seviyorum

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