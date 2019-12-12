Işın Karaca’dan eski eşine 'tedbir' kararı!

Annesini kötülüyormuş

Işın Karaca’nın avukatı Levent Karakoç, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, müvekkili Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan ile Sasha Mia isimli bir çocuklarının bulunduğunu ve Mia’nın velayetinin anne Işın Karaca’ya verildiğini belirtti. Karakoç, dilekçesinin devamında, Sedat Doğan’ın çocuğunu bazen 1-2 saat görüp gittiğini, bu süre zarfında çocuğuna annesi Işın Karaca hakkında olumsuz ve kötü laflar ettiğini, Doğan’ın Brezilya’da hırsızlık suçundan 2,5 yıl hapis yattığını anlattı.

Doğan’ın saldırılarını durdurmak için

Dilekçede, Doğan’ın Brezilya’daki mahkumiyetinin son bulmasının ardından Karaca’nın evlenip boşandığı eski eşi Tuğrul Odabaş’ın Instagram hesabından Mia ile olan bir fotoğrafını paylaşması üzerine Doğan’ın bir video yayınlayarak tehditler savurduğunu ardından da bir televizyon programına telefonla bağlanarak Karaca’ya bir takım gerçek dışı isnatlarda bulunduğu anlatıldı. Dilekçede, bu olayların üzerine Karaca ve kızı Mia’nın hayatının olumsuz etkilendiği, Mia’nın pedagojik olarak zarar görmesine, küçük yaşta sarsıntı yaşamasına neden olacak nitelikte olduğu, Bu nedenle Sedat Doğan tarafından yapılan bu muhtemel saldırıların ve saldırı tehlikesinin ortadan kaldırılması için ihtiyadi tedbir kararı istendi.

Mahkeme yayınların yasaklanmasına karar verdi

Mahkeme Sedat Doğan’ın Işın Karaca ve kızı Sasha Mia’nın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan görsel ve yazılı haber yayınlanmasının ülke genelinde faaliyet gösteren bütün internet siteleri yönünden yasaklanmasına ayrıca bu zamana kadar yapılan yayınların kaldırılmasına hükmetti.