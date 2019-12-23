İsmail Ege Şaşmaz: Tek isteğim uzun soluklu bir proje

Alışverişine gazetecilerle konuşmak için ara veren İsmail Ege Şaşmaz, "Bir yıldır doğru projenin gelmesini bekliyorum. Teklifler geliyor ama hep birbirine benzeyen projeler, benim karakterime yakın şöyle oynarken kendimi iyi hissedeceğim bir proje olsun istiyorum. Bakalım yeni yılda uzun soluklu güzel bir projede rol almak tek temennim" diye konuştu.

Oyuncu, daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.