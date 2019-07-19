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19.07.2019 - 12:47

İsmail Filiz aksiyon filminde oynayacak

'Ezel' dizisinde oynadığı 'Ömer' karakteri ile dikkat çeken İsmail Filiz, önceki gün Vadistanbul AVM'de objektiflere yansıdı.

İsmail Filiz aksiyon filminde oynayacak

Spor çıkışı görüntülenen İsmail Filiz, önümüzdeki aylarda yeni bir projeye imza atıp beyazperdede boy göstereceğini söyledi. Sinema filmi hakkında bilgi vermekten kaçınan yakışıklı oyuncu, aksiyon filmi ile sevenleriyle buluşacağını ifade etti.

Daha sonra bir restorana giriş yaparak yemek yiyen İsmail Filiz, aracıyla Vadistanbul'dan ayrıldı.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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