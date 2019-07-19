İsmail Filiz aksiyon filminde oynayacak

Spor çıkışı görüntülenen İsmail Filiz, önümüzdeki aylarda yeni bir projeye imza atıp beyazperdede boy göstereceğini söyledi. Sinema filmi hakkında bilgi vermekten kaçınan yakışıklı oyuncu, aksiyon filmi ile sevenleriyle buluşacağını ifade etti.

Daha sonra bir restorana giriş yaparak yemek yiyen İsmail Filiz, aracıyla Vadistanbul'dan ayrıldı.