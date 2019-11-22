22.11.2019 - 07:50 |
‘İsmail istemede gergindi’
İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar ve Hande Soral’ın başrolünü paylaştığı ‘Müstakbel Damat’ filminin basın toplantısı yapıldı.
İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar ve Hande Soral’ın başrolünü paylaştığı ‘Müstakbel Damat’ filminin basın toplantısı yapıldı. İsteme sırasında damadın heyecanlandığı bir sahnenin olmasına Soral, “Gerçek hayatta böyle durum yaşadınız mı?” sorusuna, “Ben hiç heyecanlanmadım ama İsmail (Demirci) daha önce aileyle zaman geçirmesine rağmen, çok gergindi” cevabını verdi.
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