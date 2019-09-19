İspir Panayırı

Sunuculuğunu Okan Karacan’ın yaptığı organizasyonda, Ömür Gedik ve Hülya Koçyiğit de yer aldı.Eşref Kolçak onuruna düzenlenen gecede ‘Eşref Kolçak Özel Ödülü’yle onurlandırılan Koçyiğit, “O, benim için hep çok özel olmuştur. Son röportajı da bana nasip oldu. Bu özel ödülü Türk sinemasının kaybettiği çınarlar adına alıyorum” dedi.Organizasyona katılan Yudum da, çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan anneler için bestelediği ‘Analar Ağlamasın’ türküsünü Erzurumlu annelerle söyledi.