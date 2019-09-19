MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeİspir Panayırı
19.09.2019 - 07:50 |

İspir Panayırı

Erzurum’un fasulyesiyle nam salan İspir ilçesi, İspir Panayırı’nı 13-15 Eylül tarihleri arasında ilk kez düzenlenen İspir Festival alanında gerçekleştirdi.

İspir Panayırı

Sunuculuğunu Okan Karacan’ın yaptığı organizasyonda, Ömür Gedik ve Hülya Koçyiğit de yer aldı.Eşref Kolçak onuruna düzenlenen gecede ‘Eşref Kolçak Özel Ödülü’yle onurlandırılan Koçyiğit, “O, benim için hep çok özel olmuştur. Son röportajı da bana nasip oldu. Bu özel ödülü Türk sinemasının kaybettiği çınarlar adına alıyorum” dedi.Organizasyona katılan Yudum da, çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan anneler için bestelediği ‘Analar Ağlamasın’ türküsünü Erzurumlu annelerle söyledi.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Bronz Özlem

Bronz Özlem

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Sıradaki Haber