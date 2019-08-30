Milliyet gazetesinden Sina Koloğlu'nun, "İsrail Bu Diziye Çıldırdı" başlıklı yazısı şöyle:

"HBO kanalında ‘Our Boys’ dizisi yayınlanmaya başladı ve İsrail’de büyük tepki var. HBO sitesinde yapım şöyle özetlenmiş, ‘2014 yazında üç Yahudi genç kaçırılıyor ve öldürülüyor. İki gün sonra bir Filistinli gencin, Doğu Kudüs’te ormanda yakılmış cesedi bulunuyor. ‘Our Boys’ işte gerçek bir hikaye üzerine kurulu... Proje, öldürülen Muhamet Abu Khdeir ve ister Yahudi ister Arap olsun, hayatları sonsuza dek bu olaylarla değişenleri anlatıyor.

HBO, böyle söylese de, İsrail’de tam tersi tepki oldu. 'Gerçekleri saptıran, olaylar arasında yanlış denklem kuran, İsrail’in imajına gölge düşüren dizi' eleştirileri yağmaya başladı. Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun attığı tweet ise bu tepkilerin özeti gibiydi: 'Dizi dünyaya İsrailliler’in acımasız katil ve kana susamış, Filistinliler’i ise bunu karşısında aciz ve zulme uğramış olduklarını anlatıyor.'

Yapım, 10 bölüm çekildi. Birinci sezon üçüncü bölümü yayınlandı."