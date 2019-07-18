18.07.2019 - 13:50
İstanbul-Çeşme arası yoğun tempo
Son dönemlerde yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Lider Şahin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Albüm çalışmaları için haftanın 5 günü İstanbul'da olduğunu belirten Lider Şahin, hafta sonlarını ise sahibi olduğu Çeşme'deki mekanında geçirdiğini söyledi.
Yoğun tempoda çalışmaktan mutlu olduğunu dile getiren yakışıklı şarkıcı, "Stüdyo çalışmaları için İstanbul'da olmam gerekiyor. Haftanın 5 günü burada müzikle uğraşıyorum. Hafta sonu Çeşme'de sahibi olduğumuz mekanda vakit geçiriyorum" açıklamasında bulundu.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.