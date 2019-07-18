İstanbul-Çeşme arası yoğun tempo

Albüm çalışmaları için haftanın 5 günü İstanbul'da olduğunu belirten Lider Şahin, hafta sonlarını ise sahibi olduğu Çeşme'deki mekanında geçirdiğini söyledi.

Yoğun tempoda çalışmaktan mutlu olduğunu dile getiren yakışıklı şarkıcı, "Stüdyo çalışmaları için İstanbul'da olmam gerekiyor. Haftanın 5 günü burada müzikle uğraşıyorum. Hafta sonu Çeşme'de sahibi olduğumuz mekanda vakit geçiriyorum" açıklamasında bulundu.