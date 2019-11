İstanbul heyecanı!

10-15 Aralık tarihleri arasında sekiz performans için ülkemize gelmeye hazırlanan efsanevi Fame Müzikali’nin başrollerinden Jorgie Porter, merak edilenleri anlattı. Keith Jack ile başrolü paylaşan ve balerin Iris Kelly’yi canlandıran Porter, “Ünlü olmak isteyen genç bir kadının hikayesini konu alıyoruz. Aslında biraz da içinde bulunduğum duruma benziyor. Üç yılımı okulda her gün dans ederek geçirdim. 16 yaşındayken bunları yaşadığım için çok garip geliyordu” dedi.

Başlarda gerildiğini itiraf eden Porter, “Sanırım her yeni işe başlayan kişi böyle hisseder. Yeterli olmadığınızı düşünürsünüz. Ama sonuç olarak bu yerini, heyecan ve adrenaline bırakır. Fame, benim her şeyimi vermek istediğim bir proje... İstanbul’a gelmek için de sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu.