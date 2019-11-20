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20.11.2019 - 07:50 | | Mesut Yılmaz

İstanbul’a yeni renk

Sheraton Istanbul City Center, önceki akşam Hadise’nin sahne aldığı organizasyonla Beyoğlu’nda kapılarını açtı.

İstanbul’a yeni renk

Sheraton Istanbul City Center’ın mülk sahibi Al Rayyan Tourism Investment Co. Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Faisal Bin Qassim Al Thani, Marriott International Avrupa Bölgesi Üst Yönetimi ve JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu’nun ev sahipliğindeki davete; Ali-Lara-Selen-Engin Keçeli, Ecem-Ongun Kefeli, Arzu Kunt, Ceylan Pirinçcioğlu, Ebru Sanver ve Emre Ergani katıldı.

İstanbul’a yeni renk


Ali- Lara- Selen-Engin Keçeli

İstanbul’a yeni renk

Gamze-Nedim Keçeli

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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