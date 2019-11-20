İstanbul’a yeni renk

Sheraton Istanbul City Center’ın mülk sahibi Al Rayyan Tourism Investment Co. Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Faisal Bin Qassim Al Thani, Marriott International Avrupa Bölgesi Üst Yönetimi ve JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu’nun ev sahipliğindeki davete; Ali-Lara-Selen-Engin Keçeli, Ecem-Ongun Kefeli, Arzu Kunt, Ceylan Pirinçcioğlu, Ebru Sanver ve Emre Ergani katıldı.







Ali- Lara- Selen-Engin Keçeli





Gamze-Nedim Keçeli