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09.09.2019 - 07:50

İstanbul’un son gözdesi

Ağaoğlu Maslak 1453’de yaz başında hizmete giren ‘yeni nesil fast food restoranı’ Rıfkı Wrap, ünlü isimlerin uğrak yeri oldu.

İstanbul’un son gözdesi

Ağaoğlu Maslak 1453’de yaz başında hizmete giren ‘yeni nesil fast food restoranı’ Rıfkı Wrap, ünlü isimlerin uğrak yeri oldu. İstanbul’da ilk ve tek wrap restoranı olan mekan, şef Emre Kaçar’ın hazırladığı 30’a yakın çeşitle, dikkat çekiyor. Rıfkı’nın müdavimleri arasında; Sinem-Şevki Sancaktar, Güngör-Kadir Aşıcıoğlu, Nehir-Mehmet Can Yazıcı, Zeliha Sunal, Selin Yardımcı, Nurgül Sirmen, Ozan Şer, Ömer Sarıgül, Hakkı Ağaoğlu ve Ogün Okat gibi birçok tanıdık sima yer alıyor.

9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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