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29.09.2019 - 14:57 |

İşte Berrak Tüzünataç'ın yeni işi

Uzun yıllardır yoga ve pilates yapan Berrak Tüzünataç yoğa eğitmeni oldu.

İşte Berrak Tüzünataç'ın yeni işi

Uzun yıllardır yoga ve pilates yapan Berrak Tüzünataç, özel bir spor merkezinden gelen “ders verme” teklifini kabul etti.

“Kurşun” dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu, ekim ayından itibaren haftada 1 gün Bebeköy'de yoga dersi verecek. Berrak Tüzünataç, ileride bir yoga stüdyosu açmayı da planlıyor.

İşte Berrak Tüzünataçın yeni işi


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