29.09.2019 - 14:57 |
İşte Berrak Tüzünataç'ın yeni işi
Uzun yıllardır yoga ve pilates yapan Berrak Tüzünataç yoğa eğitmeni oldu.
Uzun yıllardır yoga ve pilates yapan Berrak Tüzünataç, özel bir spor merkezinden gelen “ders verme” teklifini kabul etti.
“Kurşun” dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu, ekim ayından itibaren haftada 1 gün Bebeköy'de yoga dersi verecek. Berrak Tüzünataç, ileride bir yoga stüdyosu açmayı da planlıyor.
Timati, kızıyla dalga sörfü yaptı, milyonlar izlediAntalya'nın Kemer ilçesinde, daha önce bornozluyken yaptığı sörf şovuyla dikkatleri çeken ünlü Rus şarkıcı Timati, bu kez 5 yaşındaki kızı Alice ile sörf tahtasına çıktı. Timati ve kızının dalga sörfü sırasında yaptığı akrobatik hareketler milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlendi.