İşte 'Jet Sosyete'nin yeni sezon yayın tarihi

Gülse Birsel'in hem kaleme aldığı hem de 'Gizem' karakterine hayat verdiği 'Jet Sosyete' dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

Geçtiğimiz sezon TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yapımın yeni sezon tarihini Gülse Birsel, şu açıklamasıyla duyurdu:

''Bize neler oluyor? Öğrenmeye çok az kaldı! Jet Sosyete yeni sezon ilk bölümüyle 11 Ekim'de puhutv'de başlıyor."