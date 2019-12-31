İşte sihirli numaralar... Milli Piyango İdaresi (MilliPiyango .gov.tr) 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçları - Bilet no ile sorgulama yöntemi

Yılbaşının vazgeçilmez geleneği Milli Piyango bileti alıp heyecanla beklemek. Bu ritüeli bu yıl yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş yılbaşı bileti aldı. Sabahtan bu yana heyecanlı bekleyiş vardı. Saatler yaklaştığında heyecan katsayısı gitgide arttı. Milli Piyango İdaresi'nin büyük ikramiye çekiliş saatinde bilet alanların büyük çoğunluğu ekrana kilitlendi.

VE SONUÇLAR İLAN EDİLDİ

Amorti, 1 milyon, 8 milyon ve 80 milyonluk büyük ikramiye sonuçları az önce belli oldu. Sonuçlar ilan edilir edilmez bilet satın alanlar bilet no ile sorgulama yöntemini araştırmaya başlayıp Milli Piyango İdaresi'nin millipiyango.gov.tr adresinden 2020 yılbaşı özel çekiliş sonuçlarına ulaşmak istedi.

MİLLİ PİYANGO 80 MİLYONLUK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO 8 MİLYONLUK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ RAKAMLARI

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

MPİ BİLET NO İLE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Büyük ikramiye çekiliş sonuçları canlı yayında ilan edilirken bilet sorgulama ve tam liste ilerleyen saatlerde Milli Piyango İdaresi'nce aktif olacak.

MİLLİ PİYANGO ORTAK BİLET NEDİR?

Buna ilişkin, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere "Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder."

Birbirini tanıyan insanlar ortak bilete girebileceği gibi, sanal bayiye üye ve birbirini hiç tanımayan insanlar da aynı bilete hissedar olabilecek.

ORTAK BİLETE İSABET EDEN İKRAMİYELER NASIL ÖDENECEK?

Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya idarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET ORTAKLIĞI NASIL YAPILIR?

"Bir iş yerindeki çalışanlar 10, 20 ya da daha fazla kişi bir araya gelip ortak bilet alabilecek. Bunun için de eski usul biletin arkasını imzalamak yerine, sanal bayiden artık ortak bilet alınabilecek. Böylece, 20 kişi ortak 10 bilet alırsa daha az bilet ücreti ödeyerek, ikramiye kazanma şansı yükselmiş olacak. Çeyrek biletin 20 lira olduğu ortamda, bir kişi 10 ya da 5 liraya dahi ikramiye kazanma şansı elde edecek. Bu uygulama, şans oranını yükseltmek isteyenlere yönelik olacak."